Genève : Les enfants placés rencontrent des difficultés scolaires

Une étude du Service de la recherche en éducation démontre que les élèves qui vivent en foyer ou en famille d’accueil ont plus de mal à l’école que les autres.

Les enfants placés en famille d’accueil ou en foyer sont plus vulnérables à l’échec scolaire que les autres. Une étude du Service de la recherche en éducation, que cite «Le Courrier», le démontre. Entre 2010 et 2019, 64% des élèves ne vivant pas dans leur famille avaient redoublé, étaient passés par des filières moins exigeantes du cycle d’orientation ou avaient intégré des structures préqualifiantes au secondaire II. Or, ce pourcentage n’atteignait que 24% dans la population scolaire générale. Par ailleurs, seuls deux jeunes placés sur dix obtiennent une première certification à 21 ans, relève encore le quotidien genevois.