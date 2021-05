États-Unis : Les enfants posent trop de questions, le braqueur craque

Un jeune militaire souffrant du mal du pays a tenté de carjacker un bus scolaire avec 18 écoliers à bord, jeudi en Caroline du Sud. Il est reparti bredouille.

Dix-huit élèves et un conducteur de bus scolaire ont vécu une étrange et terrifiante mésaventure, jeudi matin, à Columbia (Caroline du Sud). En stage dans l’armée, un jeune homme de 23 ans s’est échappé de la base militaire de Fort Jackson parce qu’il voulait rentrer dans son New Jersey natal. Armé d’un fusil non chargé, Jovan Collazo est monté à bord d’un bus scolaire et a menacé le conducteur, alors que les enfants venaient d’embarquer pour se rendre à l’école, rapporte ABC.