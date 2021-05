Covid-19 - Les enfants pourraient se faire vacciner même si les parents refusent

Actuellement, le vaccin n’est autorisé qu’aux jeunes de plus de 16 ans.

Dès l’âge de 10 ans, les enfants devraient pouvoir décider par eux-mêmes s’ils souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus, même si c’est contre l’avis de leurs tuteurs légaux. C’est la position transmise par l’OFSP à la Conférence des directeurs de la santé des cantons, à PharmaSuisse et aux faîtières de médecins et d’assureurs dans une newsletter qui circule actuellement sur les réseaux sociaux.

Pour la Confédération, le critère décisif pour l’administration du vaccin, décrite comme une «atteinte à l’intégrité corporelle», est que la personne qui donne son consentement soit capable de discernement. Cette capacité n’a aucun lien avec la majorité d’une personne. «Pour qu’un enfant ou un adolescent soit considéré comme capable de discernement en matière de vaccination, il doit être en mesure d’évaluer les implications de l’intervention sur son corps», écrit l’OFSP. À partir de là, les détenteurs de la garde parentale n’ont pas à donner leur consentement, et le geste médical peut donc être effectué même s’ils ne l’ont pas donné.

Réflexions purement théoriques

Ce raisonnement est cohérent, pour Regina Aebi-Müller, professeure de droit à l'université de Lucerne et membre du comité d’éthique de l’Académie suisse des sciences médicales. La capacité de jugement est indépendante de l’âge de la majorité, elle dépend de la situation, confirme-t-elle. «Si les effets secondaires ou les conséquences d’un traitement sont graves, comme dans certains suivis oncologiques, l’âge limite sera plutôt fixé autour de 16 ou 17 ans.» Dans d’autres cas, il pourra se faire plus tôt: c’est le principe en vigueur pour la vaccination contre le papillomavirus, qui doit se faire idéalement avant le premier rapport sexuel et ne requiert pas de consentement parental. Légalement, les jeunes de 15 ou 16 ans sont également aptes à décider d’un avortement.