Coronavirus en Suisse – Les enfants pourront se faire vacciner dès janvier

Une stabilisation «incertaine»

L’OFSP a fait le point de la situation mardi. Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP a parlé d’une «évolution incertaine et à certains égards préoccupante.» On observe une stabilisation des nouvelles infections «à un haut niveau, mais on ne sait pas encore si elle est réelle», a averti la responsable. Les hospitalisations, y compris en soins intensifs, ainsi que les décès restent en hausse. Concernant le variant Omicron, Tanja Stadler, présidente de la Task Force Covid, a confirmé sa forte contagiosité et le fait que les vaccins actuels semblent moins efficaces. «La 3e dose a un effet positif sur Omicron à court terme», a-t-elle précisé. La spécialiste a appelé à la prudence quant à sa supposée virulence moindre: «Malgré les nombreuses annonces que l’on entend, il n’existe pas de solides preuves qu’Omicron ait des effets plus légers sur les personnes non vaccinés ou non guéries.» Tanja Stadler s’attend à ce que le nouveau variant soit dominant en Suisse «ces prochaines semaines».