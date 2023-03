Les enfants préfèrent les jeux et le sport plutôt que le numérique

Une nouvelle étude de la ZHAW montre qu’en Suisse les enfants en âge d’aller à l’école primaire consacrent la plus grande partie de leur temps libre aux jeux, au sport et aux contacts sociaux.

Jeux, sports et contact sont plus importants pour les 6-13 ans. Getty Images

Alors qu’en Suisse l’utilisation des médias numériques s’était intensifiée, pendant la pandémie de coronavirus, chez les enfants en âge d’aller à l’école primaire, cette tendance ne semble pas durer à long terme. En effet, d’après la nouvelle étude MIKE (voir encadré) de la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) et de la plateforme Jeunes et médias, «les enfants de cette classe d’âge consacrent la plus grande partie de leur temps libre aux jeux non numériques, au sport et aux contacts sociaux. Ce n’est qu’ensuite que vient une activité numérique, à savoir les jeux vidéo».

Les résultats de l’étude montrent que «les jeux vidéo constituent l’activité numérique la plus appréciée des enfants, et cela tout au long des années primaires». «Minecraft» et «Roblox» font figure de favoris. Le jeu de course «Mario Kart» complète ce top 3.

«Dans l’ensemble, les jeux exercent encore aujourd’hui une plus grande fascination sur les garçons que sur les filles», explique Gregor Waller, psychologue des médias de la ZHAW. 77% des garçons et 51% des filles jouent au moins une fois par semaine, précise l’étude. «Le temps que les enfants consacrent aux jeux vidéo augmente généralement au cours des années primaires, pour atteindre un plateau vers 12 à 13 ans, puis diminuer», ajoute Gregor Waller.

WhatsApp & TikTok

L’étude dévoile enfin que dès l’âge de 10 ans, «plus de la moitié des enfants possèdent leur propre téléphone portable et cette proportion passe à trois quarts chez les 12 à 13 ans». Les enfants de la 6H à la 8H utilisent surtout le service de messagerie WhatsApp. Parmi les réseaux sociaux, TikTok est le plus souvent utilisé (au moins une fois par semaine pour 37% des enfants), suivi par Snapchat (28%) et Instagram (17%).

Cela «montre que les réseaux sociaux ne représentent pas encore un phénomène de masse à l’école primaire, ce qui change au plus tard à l’école secondaire», conclut l’étude.

L’étude MIKE L’étude MIKE (Medien, Interaktion, Kinder, Eltern – soit médias, interaction, enfants, parents) «livre une analyse représentative de la manière dont les élèves d’école primaire en Suisse utilisent les médias Elle est effectuée par l’équipe de recherche en psychologie des médias de la ZHAW. Pour cette 4e édition, plus de 1000 enfants de 6 à 13 ans et plus de 500 parents provenant des trois grandes régions linguistiques du pays ont été interrogés entre septembre 2021 et janvier 2022».