Rescapés de la jungle colombienne: Les enfants récupèrent de manière satisfaisante

Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont été retrouvés par des militaires et des indigènes vendredi après-midi dans le sud de la Colombie. Depuis samedi matin, ils se trouvent à l’hôpital militaire de Bogota, où ils sont arrivés dans un «état clinique acceptable».