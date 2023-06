Les enfants rescapés de la jungle «épuisés», mais «heureux»

Les quatre enfants indigènes, sauvés après avoir erré 40 jours dans la jungle colombienne à la suite du crash de leur avion et hospitalisés depuis vendredi soir à Bogota, sont «épuisés», mais «heureux» et bien portants, a déclaré samedi leur grand-père.

«Ils sont heureux de voir la famille (…) ils ont tous leurs sens», s’est réjoui leur grand-père, poncho traditionnel indigène autour du cou. «Ce sont des enfants de la brousse» et ils savent comment survivre dans la jungle, s’est réjoui Fidencio Valencia, alors que les premières images diffusées par l’armée les ont montrés frêles, amaigris et sans chaussure.

Quarante jours dans la jungle

Après avoir erré, livrés à eux-mêmes, pendant 40 jours dans la jungle amazonienne du Guaviare, Lesly (13 ans), Soleiny (9), Tien Noriel (4) et Cristin (1) ont été retrouvés vivants vendredi après-midi. Originaires du groupe indigène Uitoto, les enfants erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai du petit avion Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés et leurs corps ont été retrouvés par l’armée sur le site de l’accident. Selon l’armée, les sauveteurs ont retrouvé la fratrie à environ 5 km à l’ouest du site de l’accident.