Lausanne - Les enfants s’amusent dans le jardin, la police débarque

Certains supportent mal les cris des enfants. Getty Images

«Ma femme et moi avons cinq petits-enfants dont un bébé de 1 mois et demi que nous avons à peine vu juste après sa naissance. Le dimanche 18 avril, notre fille cadette est venue nous rendre visite avec son mari, leur nouveau-né et leurs enfants de 6, 3 ans et 2 ans. Vers 14h, deux agents de la police lausannoise sont intervenus chez nous à la demande d’un voisin se plaignant du bruit.» Antonio Duarte (67 ans) ne s’en cache pas: dix jours après les faits, il a encore en travers de la gorge ce qu’il considère comme «un acte très petit» d’un locataire de l’immeuble de trois étages dont il occupe le rez-de-chaussée depuis douze ans.

«Encore heureux que les enfants puissent jouer le dimanche. Le bruit doit être raisonnable mais il faut laisser les enfants vivre» Antonio Duarte, un habitant de Lausanne

Mais la famille Duarte n’était pas au bout de ses peines. Trois heures après la première intervention policière, deux autres agents ont sonné à la porte. «Ils m’ont dit que quelqu’un qui faisait du télétravail a appelé la centrale pour se plaindre du bruit. Ils étaient tout surpris de voir les enfants qui jouaient dans le jardin», poursuit le sexagénaire. Convaincu qu’il y a un voisin qui leur en veut, Antonio Duarte et sa femme ont pris les devants en écrivant à la régie. «Ce voisin a même déclaré qu’il y avait du bruit d’enfants tous les jours chez nous. Or, nos petits-enfants n’habitent même pas à Lausanne et viennent ici rarement Nous dénonçons ce comportement inacceptable, incompréhensible et puéril», a soutenu la grand-mère. La mère des enfants, aussi, crie à l’acharnement. «Je n’ai aucun souci de voisinage ni de bruit là où j’habite, dans la Broye vaudoise. Cela faisait deux mois que mes enfants et moi n’étions pas allés chez mes parents. Et même pour ce qui devait être de simples moments de retrouvailles, on nous le gâche juste pour pourrir la vie à mes parents», se plaint l’employée de commerce d’une trentaine d’années.

Contacté par 20 minutes, un voisin se dit très surpris par la tournure des évènements. «Je n’aime pas spécialement ces gens mais je dois admettre qu’ils ne sont pas bruyants. Le dimanche dont vous me parlez, j’étais chez moi et je n’ai rien vu ni entendu de spécial», a-t-il déclaré. «Il y avait un peu de bruit mais c’était tout à fait acceptable et normal», a réagi une autre voisine.