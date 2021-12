Jura : Les enfants seront en vacances un jour plus vite, en sachant s’ils ont le Covid

Testés massivement lundi, les élèves jurassiens sauront s’ils sont positifs mercredi, dernière journée de cours.

Le Canton du Jura a décidé de mettre fin aux cours de la scolarité obligatoire de manière anticipée mercredi prochain, le 22 décembre, à midi, soit un jour plus tôt que prévu. Pour les classes de la 3e à la 8e année, les tests hebdomadaires seront tous réalisés lundi. Cela permettra de détecter rapidement les éventuels cas positifs et de réaliser au besoin un test de confirmation jusqu’à la fin des cours, le mercredi à midi. Ainsi les élèves partiront en vacances avec le résultat d’un test le plus récent possible.