Kidnapping au Nigeria : «Les enfants sont sans défense, ils n’ont fait de mal à personne»

Alors que la situation sécuritaire ne fait que de se dégrader dans plusieurs régions, les rapts d’enfants continuent de plus belle, au grand dam des parents qui vivent un véritable «cauchemar».

Judith a 14 ans, elle chante dans la chorale de son église, rêve de devenir avocate et, durant son temps libre, elle aime coiffer les cheveux de ses voisines. Sophie a un an de moins, mais elle sait déjà que plus tard, elle sera ingénieure mécanique, même si ses parents préféreraient qu’elle devienne infirmière. Il y a presque deux semaines, ces deux jeunes filles ont été enlevées aux côtés de 119 autres de leurs camarades, dans leur lycée du nord-ouest du Nigeria.