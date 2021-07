Sécurité aquatique : Les enfants suisses n’ont pas appris à nager à cause de la pandémie

Privés de piscine à cause des fermetures, les enfants sont nombreux à avoir été privés de cours de natation. Les écoles sont sous l’eau et s’inquiètent pour la sécurité des bambins.

Les écoles de natation sont prises d’assaut depuis les réouvertures et doivent refuser de nouveaux élèves.

Depuis la réouverture des piscines, les places dans les cours de natation se font chères. «Nous devons refuser des enfants», déclare Söli Eichhorn, propriétaire de l'école de natation Wellebrecher à Ottenbach (ZH) et Hitzkirch (LU), à nos confrères de la « Sonntags Zeitung ». D’innombrables enfants n’ont en effet pas pu apprendre à nager à cause des mesures sanitaires. Une compétence pourtant vitale, surtout en pleines vacances d’été.

«Si une classe ne peut pas nager correctement, c'est un problème de sécurité», s’inquiète Flavio Seeberger, responsable de la formation à l'Association des sports de natation et moniteur dans la ville de Zurich. La situation commence d’ailleurs à faire réagir. Dans une école bernoise, par exemple, les nageurs les moins aguerris sont désormais autorisés à rejoindre des classes plus jeunes. Certains ont même lancé des cours spéciaux pour palier à ce manque. Chaque année, jusqu’à 100’000 enfants obtiennent normalement un «badge de natation», attestant de leur niveau grâce à certains tests de base. L’année dernière, seulement la moitié d’entre eux l’ont obtenu.

Si les cours privés sont en plein essor, c’est en partie parce qu’un tiers des enfants n’a pas accès à des cours de natation en cercle scolaire. Cette situation, liée en partie à la pandémie, provoque des inégalités. «Les enfants dont les parents peuvent se payer les cours nagent beaucoup mieux, confie Seeberger à nos confrères alémaniques. C'est un gros problème. Non seulement du point de vue de l'égalité des chances, mais aussi pour la prévention des accidents.»

Fin juin, un garçon de six ans a dû être réanimé à la piscine Meierwiesen de Wetzikon (ZH). Cette année, un enfant de deux ans a déjà perdu la vie, et un garçon de neuf ans a été retrouvé mort dans le lac Wohlen vendredi soir. Ce dernier avait été porté disparu il y a un peu plus de deux semaines. Il essayait vraisemblablement de récupérer une balle avant de tomber dans le lac.