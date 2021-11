Changement climatique – Les engagements pris a la COP26 n’empêcheront pas le rechauffement

Changement climatique : Les engagements pris à la COP26 n’empêcheront pas le réchauffement

Selon une estimation de l’ONU publiée mardi, les températures vont augmenter – au mieux – de 2,1 °C d’ici 2100 malgré les promesses de nombreux États à la conférence sur le climat de Glasgow.

Getty Images via AFP

Le rapport annuel de référence du Programme des Nations unies pour l’environnement prédit une augmentation des températures de 2,7% d’ici 2100, malgré les engagements pris par de nombreux États à la COP26. Les inondations, comme ici à New York, début septembre, vont se multiplier.

Avec les engagements de 33 nouveaux pays pendant la COP et juste avant, dont le Brésil, l’Argentine, et surtout l’Inde qui a renforcé ses objectifs de réduction d’émissions pour 2030 et annoncé la neutralité carbone pour 2070, ces prévisions ne changent que de façon minime, selon les chiffres publiés mardi.