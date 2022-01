Justice : Les enjeux du procès de l’ex-patron de Raiffeisen

Mardi 25 janvier s’ouvre à Zurich un «méga procès» contre Pierin Vincenz, ex-patron de la banque coopérative, accusé d’escroquerie, d’abus de confiance, de falsifications de documents, et d’autres méfaits. D’autres coaccusés seront présents.

Dès mardi, Pierin Vincenz se retrouve devant le juge. 20Min/Dominic Benz

Le procès de Pierin Vincenz, ex-patron de la banque Raiffeisen, s’ouvre mardi prochain à la Volkshaus de Zurich. En raison de l’énorme intérêt de l’affaire, le tribunal de district de Zurich aurait été trop petit. Il s’agit du plus grand procès économique depuis celui de Swissair, il y a quinze ans. Le procès est prévu pour durer quatre jours. L’ex-dirigeant est accusé d’escroquerie par métier, d’abus de confiance, de falsifications de documents et d’autres délits.

Qu’est-ce qui est reproché?

Le grison Pierin Vincenz et Beat Stocker, ancien chef du prestataire de service financier Aduno (aujourd’hui Viseca), sont les principaux accusés. Les deux hommes auraient pris des participations privées et de manière cachée dans des start-up actives dans le domaine de l’environnement de Raiffeisen et de Aduno et se seraient enrichis de manières injustifiées lors de diverses transactions pour un total de 25 millions de francs.

En outre, Pierin Vincenz, 65 ans, aurait comptabilisé comme frais professionnels, des déplacements d’agrément privés, ainsi que des visites dans des clubs de strip-tease et des bars de contact. Au total, l’ardoise se monte à 600’000 francs, dont 200’000 francs rien que pour un seul bar proposant des shows avec des danseuses nues. Entre 2009 et 2015, l’ancien banquier de l’année aurait fréquenté ces établissements une cinquantaine de fois. Pour l’heure, la présomption d’innocence prévaut.

L’acte d’accusation

Le ministère public zurichois en charge des crimes économiques décrit tout ce qui est reproché aux deux principaux accusés sur 364 pages (le dossier complet représente 500 classeurs fédéraux!) Ils sont accusés d’escroquerie par métier, d’abus de confiance, de falsifications de documents de concurrence déloyale et d’autres délits. Quatre financiers et un conseiller en communication sont coaccusés. Ils sont accusés d’escroquerie et d’abus de confiance. Raiffeisen s’est porté partie civile mais ne commente pas l’affaire.

Peter Cosandey, ex-procureur et expert en criminalité économique, y voit deux raisons: tout d’abord, Raiffeisen est la troisième banque du pays et puis son ex-patron est une personnalité connue. De plus, ce procès n’est pas qu’un procès économique avec des transactions compliquées. Il y a aussi de prétendus excès de frais. «Si quelqu’un fréquente le milieu de la prostitution et note cela comme frais professionnels, tout le monde a une opinion à ce sujet», commente Peter Cosandey.

Les peines encourues

Le procureur demande des peines de prison ferme de six ans pour Pierin Vincenz et Beat Stocker. En outre, ils devront rembourser les transactions illégales avec leur fortune personnelle. Pour Pierin Vincenz, cela représente 9 millions de francs. Il cherche à vendre des maisons et a déjà besoin d’argent.

En cas d’acquittement, il pourrait faire valoir des dommages et intérêts de plusieurs millions de francs. Pour les autres prévenus, l’accusation demande également le remboursement des bénéfices indûment réalisés, des peines de prison avec sursis partiel, assorties d’une amende.

Quel pronostic de verdict?

Peter Cosandey ne fait pas de pronostic sur la décision de la Cour mais se dit curieux des peines qui seront finalement prononcées, ou pas. Des années pourraient toutefois s’écouler avant que l’affaire ne soit close. En outre, on ne sait pas quels noms apparaîtront encore durant le procès. Une deuxième procédure pénale risque aussi d’être engagée. En effet, les ministères publics de Zurich et du Liechtenstein veulent poursuivre leur enquête contre les prévenus pour blanchiment d’argent après une éventuelle condamnation.