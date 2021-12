États-Unis : Les enquêtes sur le 6 janvier lèvent le voile sur la fin du mandat Trump

L’étau se resserre autour de l’ancien président et ses proches alors que la commission de la Chambre des représentants enquête sur les événements du Capitole.

Plusieurs livres et une commission parlementaire cherchent à faire la lumière sur les dernières semaines de la présidence de Donald Trump et esquissent de plus en plus clairement le tableau d’une démocratie américaine en grand danger. La commission de la Chambre des représentants qui enquête sur les événements du Capitole le 6 janvier 2021 resserre son emprise sur l’ex-président et ses proches.