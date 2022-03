Texas (Etats-Unis) : Les enquêtes visant les parents d’enfants transgenres suspendues

Une directive était en vigueur depuis février. Elle assimilait les procédures «de changement de sexe» pour mineurs à des «mauvais traitements» pénalement répréhensibles. Vendredi, un tribunal du Texas a jugé celle-ci inconstitutionnelle.

Depuis le 22 février, une directive texane assimile les procédures «de changement de sexe» pour mineurs à des «mauvais traitements» pénalement répréhensibles. En conséquence, des enquêtes ont été menées contre les parents de ces mineurs. Mais vendredi, un tribunal du Texas a décidé de mettre fin temporairement à la directive controversée, jugée «inconstitutionnelle» et les enquêtes sont suspendues.

«Dommages imminents et irréparables»

La juge Amy Clark Meachum a affirmé que les plaignants souffriraient de «dommages imminents et irréparables» si la directive, jugée «inconstitutionnelle», restait en application, a rapporté le quotidien Houston Chronicle. Le procureur général du Texas, le républicain Ken Paxton, a annoncé faire appel de la décision de vendredi. «Une juge démocrate essaie de stopper les enquêtes légales et nécessaires sur ceux essayant de maltraiter nos enfants à travers des opérations chirurgicales trans et des médicaments», a-t-il tweeté.