L’affaire avait secoué le monde politique en août dernier. La «NZZ am Sonntag» avait révélé qu’un accord de 2015 permettait à des fonctionnaires de la sécurité chinoise d’entrer en Suisse sans statut officiel pour établir l’identité des personnes séjournant illégalement en Suisse et présumées de nationalité chinoise. Des voix s’étaient élevées pour que cet accord soit dénoncé immédiatement. Elles mettaient en avant le non-respect des droits de l’homme en Chine et à Hong­kong en particulier, ainsi que le risque de voir Pékin utiliser ce traité pour traquer des dissidents en exil.