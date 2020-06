Suisse

Les enquêteurs pourront analyser le portable d’un fan du FCZ

Impliqué dans une attaque contre des supporters de GC, un fan du FC Zurich s’opposait à ce que la police fouille dans son téléphone. Le Tribunal fédéral a rejeté sa demande.

Dans un jugement publié lundi, le Tribunal fédéral a confirmé les jugements antérieurs. Dans ses considérants, le TF déclare que les données des téléphones portables peuvent être importantes pour l'enquête. Au vu du déroulement des évènements, il semble que l'attaque était préméditée. Les appareils peuvent contenir de plus amples informations.

Données et images personnelles

Le jeune homme a tenté de s'opposer à la levée des scellés sur les deux téléphones portables. Il a notamment fait valoir que les appareils contiennent des données et images personnelles et privées. Il y a notamment des photos de lui nu et d'une femme.