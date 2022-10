Crash en Russie : Les enquêteurs privilégient la piste du «défaut technique»

Les enquêteurs russes ont dit mardi privilégier la piste du «défaut technique» à l’origine du crash d’un avion militaire dans un immeuble résidentiel à Ieïsk, dans le sud du pays et proche de l’Ukraine , qui a fait au moins treize morts lundi. «L’enquête considère le défaut technique de l’avion comme la principale version du crash», a indiqué le Comité d’enquête russe, ajoutant que le pilote, qui a réussi à s’éjecter avant le crash, était interrogé par ses services.

Des enregistreurs de vols ont récupéré sur le site du crash et échantillons de carburant ont été prélevés à l’aérodrome dont a décollé le bombardier Soukhoï 34, a indiqué le Comité d’enquête.

Des images qui choquent les Russes

L’avion s’était écrasé lundi, dans un immeuble résidentiel où habitaient 600 personnes de cette ville de 90’000 habitants située en face de la ville ukrainienne de Marioupol, dévastée par un siège des forces russes au début du conflit. «Le président présente ses plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe», a déclaré mardi, à la presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les images de l’explosion et des flammes englobant toute la façade de l’immeuble ont choqué la Russie. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des habitants retrouvant le pilote éjecté au sol à proximité de l’immeuble. Interrogé si son appareil avait été abattu, encore hagard, il répond: «Non».

«Nous sommes en deuil»

Mardi, les Russes ont déposé des fleurs et des jouets, en mémoire des trois enfants tués dans l’accident, devant l’immeuble avec une pancarte: «Leïsk. 17/10/2022. Nous nous souviendrons. Nous sommes en deuil.» Selon les autorités, quatre personnes, dont une fille de cinq ans et un adolescent, sont grièvement blessées et sont hospitalisées à Krasnodar, la capitale régionale.