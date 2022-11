Les enseignants fribourgeois devront noter leurs heures

La Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) déploiera durant toute l’année 2023 un sondage sur le métier d’enseignant. Il s’agira de recueillir des informations en termes d’horaires, d’activités et de charge de travail. Chaque semaine, un peu moins d’une centaine d’enseignants issus de tous les degrés devra, à tour de rôle, saisir son temps de travail effectif.

Pour mener à bien leurs missions, les enseignants ont une grande autonomie dans leur emploi du

temps avec des heures de travail (1900 heures) réparties sur l’entier de l’année et quatre champs d’activité

distincts : enseignement (80-85%), suivi des élèves (5 à 10%), fonctionnement de l’école (5 à 10%)

et formation continue (3 à 5%), rappelle un communiqué du Canton. Ces éléments ont été définis il y a plus de vingt ans. Il s’agit de contrôlé leur degré d’actualité.



L’ensemble du corps enseignant est invité à participer à l'enquête. Ce choix méthodologique garantit

l'exhaustivité de l'information. Les enseignants ont été informés du lancement de l’enquête. Ils seront contactés individuellement par e-mail, au mois de décembre, par la société Ecoplan qui fournira toutes les informations techniques ainsi que la répartition hebdomadaire pour la saisie du temps de travail.