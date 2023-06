Société: «Les enseignants ne sont pas là pour changer des couches»

Un cas pas isolé

Le cas de Spreitenbach n’est pas isolé. Les enfants portent des couches de plus en plus longtemps, au jardin d’enfants et parfois même jusqu’à l’école primaire. Cela faute d’avoir été éduqués à utiliser des WC comme on le faisait en général vers l’âge de 3 ans (voir encadré). En effet, un certain nombre de parents trouvent que les modèles qu’on trouve d’ailleurs en tailles toujours plus grandes, sont bien pratiques. Cela tant en Suisse qu’ailleurs, comme en Allemagne. Interviewée par le journal zurichois, la pédagogue du développement Rita Messmer constate ainsi une tendance vers des enfants de plus en plus grands qui n’ont jamais quitté les couches. Elle se dit même submergée de demandes de parents à ce propos.