Coronavirus : Les enseignants romands demandent plus de ressources

Les profs, très sollicités durant la pandémie, se disent fatigués car confrontés à de nombreux changements de directives. Leur syndicat demande des moyens supplémentaires.

Les enseignants, mais aussi les membres de direction et les personnels administratif et technique, sont très fatigués. «Le manque de clarté et les nombreux changements dans les directives ne font qu’accentuer le problème», souligne le SER. «Si cette deuxième vague perdure, le système risque, dans les conditions actuelles, d’imploser», prévient-il.

Pour ne pas en arriver là et continuer à garantir l’enseignement en présentiel pour l’école obligatoire et l’égalité des chances pour tous les élèves, le syndicat exige que «les autorités accordent des ressources supplémentaires et spécifiques et mettent en place des règles claires».