Royaume-Uni : Les enseignants se mettent eux aussi en grève pour de meilleurs salaires

Après les cheminots, les infirmières, les ambulanciers ou encore les agents publics, les enseignants d’Angleterre et du Pays de Galles ont rejoint la cohorte de secteurs en grève , en annonçant sept journées de mobilisation, entre février et mars, dont la première aura lieu le 1er février.

L’Écosse se joint au mouvement

«Nous avons fait part de notre inquiétude aux ministres de l’Éducation successifs sur les salaires des enseignants et du personnel encadrant (des écoles) et sur le financement des écoles et des universités, mais, au lieu de résoudre le problème ils se sont assis dessus», ont regretté les deux responsables du syndicat, Mary Bousted et Kevin Courtney, dans une déclaration commune.