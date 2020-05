Suisse

Les enseignants veulent continuer avec les demi-classes

Les professionnels de l’enseignement trouvent bénéfique le travail par petits groupes. Ils souhaitent poursuivre dans cette voie.

Demandes de Genève et Neuchâtel

Le syndicat genevois des enseignants du primaire met en évidence les bienfaits de ce dispositif en particulier pour les élèves scolairement fragilisés. Les enseignants des autres cantons pourraient suivre. Autorités cantonales et associations professionnelles doivent discuter ensemble d'un possible prolongement.

«Travailler en demi-classes est beaucoup plus pratique pour respecter les distances et circuler dans la salle. Cela permet aussi de pouvoir s'approcher un peu plus des élèves», pointe pour sa part Samuel Rohrbach. De plus, si un élève ou un enseignant est infecté par le coronavirus, la propagation est réduite et la reconstitution des chaînes de transmission plus facile.