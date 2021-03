Les deux entraînements prévus ce mardi, en prévision des deux descentes (dames et messieurs) des finales de la Coupe du monde, agendées mercredi, à Lenzerheide (GR), ont été annulés, comme les deux précédents l’avaient été lundi.

«En raison des chutes de neige, de la météo actuelle avec un vent fort, et du travail en cours sur la piste», l’entraînement est annulé écrit la FIS.

Si une annulation serait une bonne nouvelle pour le descendeur bernois Beat Feuz, actuellement en tête du classement général de la spécialité et qui serait assuré de remporter un quatrième globe en descente, c’en serait une très mauvaise pour Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami, qui perdraient une belle occasion de reprendre des points à leurs concurrents directs – en l’occurrence Alexis Pinturault et Petra Vlhova – dans leur quête du gros Globe de cristal.