GRS

Les entraîneures bulgares étaient trop dures

Iliana Dineva et Aneliya Stancheva ont été licenciées par la Fédération suisse de gymnastique. D'anciennes athlètes disent avoir été rudoyées.

Les deux entraîneures bulgares Aneliya Stancheva (à g.) et Iliana Dineva (à dr.) ont ét licenciées par la Fédération suisse de gymnastique.

La Fédéation suisse de gymnastique (FSG) a décidé de se séparer de son entraîneure en chef Iliana Dineva et de l'entraîneure nationale Aneliya Stancheva, toutes deux en place depuis l'an passé. Le motif? Certaines anciennes gymnastes rythmiques ont porté diverses accusations sur les méthodes d'entraînement des deux Bulgares. Ces griefs ont été publiés dans différents médias en début de semaine.

Le communiqué poursuit: «La FSG n'a pas eu connaissance de reproches concernant des propos en lien avec la nutrition et le poids des gymnastes. Les réactions à ce sujet sont très diverses. D'une part, des gymnastes actives et d’anciennes gymnastes ont affirmé avec insistance qu'elles n'ont été ni insultées ni menacées par Iliana Dineva, et ce pendant toute la durée de leur carrière d'athlète au sein du cadre national. (...) Mais, d'autre part, d'autres anciennes gymnastes ont également raconté qu’elles ont souffert pendant l'entraînement.»