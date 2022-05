Football: Les entraîneurs suisses de Bundesliga assurés d’être européens

Gerardo Seoane et Urs Fischer ont rempli leurs objectifs cette saison.

Gerardo Seoane a quitté Young Boys la saison passée en n’ayant plus rien à prouver en Suisse. En acceptant de rejoindre le Bayer Leverkusen, il reprenait l’un des bancs les plus intéressants de Bundesliga, au risque toutefois de faire les frais de l’insidieuse dynamique inhérente à un club habitué à décevoir. Une saison plus tard, pas d’inquiétude, tout se passe bien du côté de la Bay Arena pour l’entraîneur lucernois de 43 ans.