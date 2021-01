Le volume des émissions mondiales s’est accru d’un quart à 263 milliards de dollars, son niveau le plus élevé depuis 2010. Ce sont surtout les États-Unis (+69%) et la Chine (+51%) qui se sont attribués la part du lion. Le nombre d’introductions en bourse a également progressé dans ces deux pays avec des hausses de respectivement 32% et 41%. En Europe, la croissance a été plus modérée que ce soit pour les volumes d’émissions (+9%) ou les introductions en bourse (+17%).