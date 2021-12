Etats-Unis – Les entreprises américaines serrent la vis pour bloquer le variant Omicron

États-Unis : Les entreprises américaines serrent la vis pour bloquer le variant Omicron

Les grandes firmes d’outre-Atlantique renforcent leur arsenal anti-Covid. Certaines imposent le vaccin, d’autres le télétravail. D’autres encore sanctionnent les employés non vaccinés.

Parmi les groupes les plus intransigeants, Google a notifié ses employés début décembre que leur salaire ne serait plus versé et qu’ils pourraient même être licenciés s’ils ne déclaraient pas leur statut vaccinal au-delà d’une certaine date, selon un document interne consulté par CNBC. Le géant des moteurs de recherche a également reporté sine die le retour au bureau de ses ingénieurs et développeurs, initialement prévu pour janvier.