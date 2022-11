Qatar 2022 : Les entreprises boudent la Coupe du monde dans leurs publicités

Les controverses et le calendrier ne poussent pas les publicitaires à faire la promo de la Coupe du monde dans leurs campagnes.

Credit Suisse, sponsor principal de l’équipe suisse de foot, ne fera pas de grande campagne de pub autour de la Coupe du monde comme elle l’a fait par le passé. Et ce n’est pas un cas isolé, comme le relate la «SonntagsZeitung» dimanche. De nombreuses entreprises, en Suisse et à l’étranger, vont mettre un coup d’arrêt au marketing autour de l’événement sportif qui commence dans une semaine. Les raisons sont principalement politiques et chronologiques.