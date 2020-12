États-Unis : Les entreprises chinoises dans le viseur du Congrès

Après le Sénat en mai, la Chambre des représentants a adopté un texte de loi renforçant les audits des entreprises étrangères cotées aux États-Unis.

La mesure du Congrès américain s’inscrit dans un contexte de rivalité commerciale et politique entre Washington et Pékin.

La Chambre des représentants a adopté mercredi à son tour, à l’unanimité, un texte de loi renforçant les audits des entreprises étrangères cotées aux États-Unis. Cela pourrait conduire des sociétés chinoises à quitter la Bourse américaine. Le Sénat a déjà voté ce texte en mai. Il ne lui faut plus que la signature du président Donald Trump pour être ratifié.

Rivalité entre les deux pays

Une minorité d’entre elles figure également sur les marchés asiatiques et pourrait se replier vers ces places boursières en cas de radiation aux États-Unis. L’un des poids lourds de la liste est Alibaba, le géant du commerce en ligne, qui a réalisé en 2014 la plus grosse introduction en Bourse de tous les temps au New York Stock Exchange (NYSE), en levant 25 milliards de dollars (22,4 milliards de francs).