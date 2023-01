Guerre en Ukraine: Les entreprises de l’UE et du G7 rechignent à quitter la Russie

Guerre en Ukraine : Les entreprises occidentales rechignent à quitter la Russie

Seules 8,5% des sociétés de l’Union européenne et des pays du G7 ont fermé leur filiale dans le pays, selon une étude conjointe de l’IMD à Lausanne et de l’Université de Saint-Gall.

Seules 8,5% des entreprises de l’Union européenne et des pays du G7 ont quitté la Russie, selon une étude publiée jeudi, qui met en cause «le discours sur un vaste exode» des entreprises depuis l’invasion de l’Ukraine. Avant le début du conflit en février, 2405 filiales appartenant à 1404 entreprises de l’Union européenne et des pays du G7 étaient actives en Russie, ont recensé les professeurs Simon Evenett de l’Université de Saint-Gall et Niccolò Pisani, de l’institut de gestion des affaires IMD à Lausanne.