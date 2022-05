Economie: Les entreprises déménagent en Valais ou en Suisse alémanique

Économie : Les entreprises déménagent en Valais ou en Suisse alémanique

En 2021, de nombreuses entreprises ont déménagé en Suisse, au bénéfice du Valais ou des cantons de Thurgovie et d’Appenzell Rhodes-Extérieures, selon une enquête de Crif.

Le Valais a bénéficié de nombreux déménagements d’entreprises, en 2021. Vanessa Lam

L’an passé, 45’250 entreprises ont transféré leur domicile en Suisse, dont 83,6% au sein du même canton et 6341 dans un autre canton. Le Valais, la Thurgovie et Appenzell Rhodes-Extérieures enregistrent la plus forte immigration. C’est le Valais, avec 120 entreprises, qui enregistre la plus forte arrivée en provenance d’autres régions, selon un communiqué de Crif, société spécialisée dans les services d’information pour les entreprises et les particuliers. Suivent les cantons de Thurgovie (87), d’Appenzell Rhodes-Extérieures (83) et de Schwyz (73). Les cantons qui arrivent en tête bénéficient d’un taux d’imposition bas, sauf le Valais.

Le canton du Valais a surtout attiré des entreprises vaudoises (99), genevoises (59) et fribourgeoises (20). En Suisse romande, suivent derrière les cantons de Vaud (23) et du Jura (10). Genève (-23) et Fribourg (-11) sont les cantons qui enregistrent la plus grande perte en Suisse romande.

Pour sa part, la Thurgovie a attiré des firmes des cantons de Zurich (122), de Saint-Gall (86) et de Zoug (24). Concernant le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, celui-ci profite d’arrivées en provenance de Saint-Gall (68), de Zurich (49) et de Zoug (23). De son côté, le Tessin affiche une immigration de 23 entreprises. La plupart des entreprises qui ont déménagé au Tessin viennent des Grisons (56), de Zoug (39) et de Zurich (9).

Forte perte à Zurich

C’est dans le canton de Zurich qu’on enregistre la plus forte perte avec -347 entreprises. Suivent les cantons de Berne (-83) et de Lucerne (-50). En 2018, le canton de Zurich faisait encore partie des gagnants avec une augmentation nette de 89 entreprises. La plupart des firmes ont transféré leur siège social du canton de Zurich à Zoug (350), ainsi que dans les cantons d’Argovie et de Schwyz, avec respectivement 210.

Des entreprises du canton de Berne sont parties dans les cantons de Soleure (60), Zurich (55) et Fribourg (45). La plupart des entreprises qui ont quitté le canton de Lucerne sont allées dans les cantons de Zoug (103), de Zurich (79) et d’Argovie (39).