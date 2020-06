Suisse

Les entreprises devaient pouvoir solliciter plusieurs crédits

Le Conseil des Etats veut que les entreprises puissent solliciter un crédit Covide-19 supplémentaire tant que le seuil maximal n’est pas atteint.

Eviter les abus

Le Conseil fédéral s’y est opposé. Son idée était d’offrir aux entreprises ayant besoin de liquidités un accès simple et rapide à un crédit équivalant au plus à 10% de son chiffre d’affaires mais au maximum de 500’000 francs. Sans restriction des possibilités de demandes multiples, les demandes de crédits auraient été soumises dès le début à des processus plus complexes et nettement plus lents.