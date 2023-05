Les entreprises du CAC 40 ont reversé des dividendes records en 2022

Plus de 67 milliards d’euros. C’est le montant qu’ont versé, sous forme de dividendes, les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires en 2022, rapporte lundi l’Observatoire des multinationales. Une somme record à laquelle s’ajoutent 25 milliards d’euros distribués sous forme de rachats d’actions, selon l’ONG française. Globalement, les 40 entreprises dont les titres sont les mieux cotés à la Bourse de Paris ont ainsi reversé les deux tiers de leurs profits l’an passé. Et ce, alors que l’inflation dépassait les 5% en France.

L’ONG française dénonce d'ailleurs ces superprofits comme l’un des facteurs de l’augmentation continue du coût de la vie pour les ménages. «Beaucoup d’entreprises ont non seulement répercuté sur leurs clients la hausse de leurs coûts (…), mais elles en ont profité pour augmenter au passage leurs marges, dans un contexte où ces hausses de prix apparaissaient plus socialement acceptables», écrit-elle.

Bernard Arnault, patron de LVMH, va toucher 3 milliards

Les groupes les plus généreux avec leurs actionnaires sont TotalEnergies (10 milliards de dividendes et 7 milliards de rachats), LVMH (6 milliards de dividendes, et 1,6 de rachats) ou encore AXA (4 milliards de dividendes et 2,3 de rachats). Le grand gagnant de cette course est Bernard Arnault, patron de LVMH, qui doit toucher via sa holding familiale près de 3 milliards d’euros.