Covid-19 : Les entreprises en difficulté ont besoin de plus d’argent

Les branches de l’événementiel, du spectacle et du voyage demandent une augmentation significative de l’aide pour les cas de rigueur. Les 400 millions promis ne suffisent pas.

Le PDG de Globetrotter André Lüthi et d’autres représentants des branches du voyage, de l’événementiel et du spectacle demandent une augmentation de l’aide pour les cas de rigueur pour faire face à la crise liée au coronavirus (archives).

Les branches de l’événementiel, du spectacle et du voyage ont indiqué vendredi lors d’une conférence de presse en ligne que, dans certains cas, les chiffres d’affaires se sont effondrés de plus de 90% depuis mars. Sans aide, la situation actuelle n’est plus viable pour longtemps pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. «Un soutien nettement plus important» est donc nécessaire pour survivre dans les mois à venir, ont estimé les branches concernées.