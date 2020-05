Coronavirus

Les entreprises genevoises tenues à l’œil

Près de 1400 sociétés ont déjà fait l’objet de contrôles quant au respect des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Les vérifications ont été menées en trois phases. Jusqu’au 24 avril, une stratégie de contrôle par quartier a été mise en place. Les inspecteurs, à pied, ou à vélo, vérifiaient toutes les enseignes ouvertes: magasins alimentaires, kiosques, restaurants faisant de la vente à l’emporter et hôtels. En tout, 485 entreprises ont reçu une visite dans ce cadre, tandis que 95 contrôles ont été conduits dans des sociétés de livraison et de transport. Dès le 27 avril, un accent a été mis sur les salons de coiffure ou d’esthétique (567), garden-centers (28), cabinets vétérinaires (31) et domaines agricoles (24). Depuis lundi, la priorité a été mise sur les centres commerciaux, qui sont tous actuellement contrôlés. Les inspecteurs ont également vérifié 54 restaurants et 39 commerces non alimentaires, entre lundi et mardi, a poursuivi Christina Stoll. Par ailleurs, les dénonciations d’employés, de syndicats ou de voisins ont conduit à 55 contrôles, «de tous secteurs confondus».