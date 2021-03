Coronavirus : Les entreprises ne devraient pas exiger la vaccination

Une enquête de ManpowerGroup fait le tour de la situation des entreprises en Suisse et dans le monde, alors que la pandémie perdure. Entre vaccination et perspectives dans le domaine de l’emploi.

En outre, 53% des entreprises interrogées en Suisse se voient poursuivre les modèles hybrides de travail, soit en présentiel et à la maison. Cela, en alternance durant les six à douze prochains mois. Dans le monde, cette part ne s’élève qu’à 34%.

«La Suisse semble plus avancée et plus ouverte à l’utilisation de modèles de travail flexibles que d’autres pays», estime donc l’étude de ManpowerGroup. Pour autant, 41% des employeurs suisses s’attendent à ce que la majorité de leur personnel retourne au bureau dans les six à douze mois à venir.