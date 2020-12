Suisse : Les entreprises ont mieux résisté face à la pandémie

Les craintes les plus aiguës concernent cependant la chaîne d’approvisionnement, qui donne du souci à neuf entreprises sur dix.

Afin de contrer ces effets, les réductions de coûts et l’amélioration de la qualité et des services constituent les mesures les plus citées, à hauteur respectivement de 43% et 31% des entreprises interrogées.