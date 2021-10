Changement climatique – Les entreprises peuvent «lutter au côté des Etats», annonce Apple

Changement climatique : Les entreprises peuvent «lutter au côté des États», annonce Apple

Le géant américain a déclaré avoir aussi «un rôle à jouer» dans la lutte contre le changement climatique. L’entreprise a également assuré avoir «réduit de 40% ses émissions» de CO2 en cinq ans.

«Nous ne pouvons pas remplacer les États, mais nous pouvons lutter à leurs côtés. Toutes les entreprises, même les plus petites, ont un rôle à jouer en utilisant des énergies propres et en développant des projets innovants. Chacune a une responsabilité de réduction de ses émissions et doit trouver des solutions de long terme», a-t-elle déclaré dans un entretien au JDD, alors que s’ouvre dimanche à Glasgow la COP26 sur le climat. «Depuis trois ans déjà, Apple se fournit en énergie 100% renouvelable, et l’empreinte carbone de nos activités internes (bureaux, Apple Store, data centers…) est nulle depuis un an», a détaillé la vice-présidente du groupe en charge de l’environnement.