Vaud - Les entreprises peuvent vacciner leurs employés

Sous certaines conditions, il sera possible de se faire vacciner en entreprise.

Avec la disponibilité des vaccins en quantité suffisante, tous les critères sont maintenant remplis pour donner la possibilité aux entreprises vaudoises qui le souhaitent d’organiser la vaccination de leur personnel. La vaccination reste cependant un acte volontaire et le Canton a fixé comme condition le respect du libre choix de l’employé. Pour pouvoir organiser la vaccination directement sur leur site, les entreprises doivent assurer la vaccination d’au moins 300 personnes et bénéficier d’un service de santé au travail ou d’une collaboration avec un médecin extérieur à l’entreprise.

Les vaccins actuellement disponibles demandant des conditions de stockage strictes, l’entreprise doit disposer d’un réfrigérateur à médicaments respectant les exigences requises. La vaccination en entreprise s’adresse aux collaborateurs actifs de l’entreprise résidant ou non dans le canton, y compris les frontaliers, ainsi qu’aux collaborateurs retraités de l’entreprise domiciliés dans le canton. Les membres de la famille résidant sous le même toit (domicile légal dans le canton) peuvent également en bénéficier.

Plages réservées dans les centres

Les personnes souffrant d’une maladie à haut risque ou à risque selon les critères de l’OFSP ainsi que les collaborateurs avec un antécédent d’allergie sévère ne sont pas éligibles à la vaccination en entreprise et doivent passer par le dispositif cantonal. Dans le but d’offrir également un accès facilité à la vaccination aux entreprises ne répondant pas à ces critères, des rendez-vous peuvent être organisés dans les centres de Beaulieu et Montreux dans des plages réservées. Les entreprises doivent établir une liste nominative des collaborateurs souhaitant en bénéficier.