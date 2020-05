Confédération

Les entreprises pourront engager des travailleurs étrangers

Le Conseil fédéral dévoile ses nouvelles mesures pour assouplir les restrictions d’entrée à partir du 8 juin. Les entreprises suisses pourront à nouveau engager des travailleurs hautement qualifiés en provenance d’États tiers.

Les entreprises suisses pourront recruter dans l’UE, l’AELE et dans les Etats tiers dès le 8 juin. De plus, la libre circulation des personnes sera restaurée d’ici au 6 juillet dans tout l’espace Schengen, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

Les entreprises pourront recruter des travailleurs étrangers si elles en ont en besoin urgent et qu’elles ne trouvent pas de personnel sur le marché suisse.

Autorisations de séjour

Dès le 8 juin, les cantons traiteront à nouveau toutes les demandes d’autorisation de séjour ou d’autorisation frontalière et les annonces de prise d’emploi de courte durée déposées par les travailleurs de l’UE et de l’AELE. Cela vaut également pour les travailleurs d’Etats tiers, à condition que leur emploi revête un intérêt public.

Les cantons examineront également les demandes d’autorisation de séjour de courte durée déposées afin de conclure un mariage ou un partenariat enregistré avec un citoyen suisse ou un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Les écoliers et les étudiants seront autorisés à entrer sur le territoire, indépendamment de leur nationalité pour commencer, poursuivre ou terminer leur formation ou leur perfectionnement.

Par ailleurs, le regroupement de la famille d’un titulaire d’une autorisation d’établissement, de séjour ou de courte durée ou de la famille d’une personne admise à titre provisoire sera de nouveau possible.

Libre circulation

Des mesures sanitaires, comme la prise de température, un questionnaire sur l’état de santé ou une mise en quarantaine, pourront être ordonnées à la frontière pour certaines catégories de personnes arrivant d’un Etat à risque. Les vols de voyageurs en provenance de l’étranger vers les aéroports de Zurich, de Genève et de Bâle ne seront plus restreints.

Le gouvernement prévoit la liberté de voyager au sein de l’espace Schengen d’ici au 6 juillet au plus tard. Cela concerne aussi les restrictions d’entrée en Suisse et l’accès au marché du travail. La situation épidémiologique en Suisse et dans ces pays doit cependant le permettre. La liste des pays à risque sera progressivement adaptée.