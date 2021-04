Covid-19 : Les entreprises prêtes à participer aux vaccinations

Les nouveaux retards de livraison du vaccin mettent la campagne de vaccination en péril. Les entreprises sont prêtes à participer à la vaccination dans près de la moitié des cantons, dont Vaud et Zurich.

Un projet pilote de vaccination devrait être lancé avec trois grandes entreprises – la Zurich Assurance, Credit Suisse et le groupe de presse Ringier, selon Natalie Rikli, cheffe de la santé publique du canton de Zurich AFP

Vendredi soir dernier, Moderna a annoncé un nouveau retard de la livraison des plus de 351’600 doses prévues à l’Office fédéral de la santé (OFSP), qui en avait informé les cantons par courriel urgent le même jour, selon la «NZZ am Sonntag». Un nouveau coup dur pour le programme de vaccination du Conseil fédéral. Berne avait demandé la semaine dernière aux cantons de stocker moins de 2es doses pour que plus de personnes reçoivent rapidement la première – «un pas essentiel pour gérer la crise» pour Alain Berset. Cela dans la perspective que la Suisse recevrait au moins huit millions de doses des vaccins Moderna et Pfizer/Biontech d'ici la fin du mois de juillet.

Le nouveau retard fâche notamment l’UDC, note le journal dominical. Pour la cheffe de la santé publique du canton de Zurich, Natalie Rikli, il est décisif que le reste de la livraison arrive la semaine prochaine comme annoncé. Son alter ego bernois, l’UDC Pierre-Alain Schnegg, va jusqu’à exiger que le Conseil fédéral retire le dossier de la vaccination à l’OFSP et le confie à des experts de l’industrie.

Projet pilote de vaccination avec l’économie

Dans le «SonntagsBlick», Natalie Rikli annonce d’ailleurs un projet pilote de vaccination avec trois grandes entreprises – la Zurich Assurance, Credit Suisse et le groupe de presse Ringier. Il sera lancé dès qu’il y aura assez de doses à disposition. Selon le journal alémanique, un salarié sur deux demande d’ailleurs un engagement actif des employeurs dans la lutte contre la pandémie. Et beaucoup d’entreprises seraient prêtes à vacciner elles-mêmes leurs employés.

Pour Mark Walder, à la tête du groupe Ringier, «le secteur privé veut et peut contribuer à ce que la population suisse ait plus rapidement accès à la vaccination. Chaque semaine compte.» Ailleurs, dans d’autres cantons, environ la moitié, de tels projets d'entreprise avancent: «Certains y travaillent déjà à fond», dont le canton de Vaud, selon le Bâlois Lukas Engelberger, président des directeurs cantonaux de la santé. Mais les entreprises ne bénéficieront pas du tout, ni de près ni de loin «d’un traitement préférentiel» selon lui. «Les vaccinations d'entreprise ne débuteront pas avant que tous les patients à risque aient été vaccinés et que toute la population puisse être approvisionnée.» Mais ils donneraient ensuite un coup de pouce supplémentaire à la campagne.

Pour Anne Lévy, cheffe de l'Office fédéral de la santé publique, «cette solution n'est envisageable que si les dates de vaccination de l'ensemble de la population sont respectées». Mais le soutien des entreprises serait alors d'autant plus important, lorsque arriveront vraiment les livraisons importantes de doses annoncées pour mai et juin. «Les grandes entreprises pourraient non seulement vacciner leurs propres employés, mais aussi offrir cette possibilité aux habitants du quartier ou aux PME locales», indique Anne Levy.

File de vaccination pour PME

Le canton de Berne montre une autre option en ouvrant, début mai, un nouveau centre de vaccination sur le site de l'Expo. On y envisage une file de vaccination spéciale pour les entreprises. Une solution proposée à toutes les entreprises, en partant de l’artisan, selon Gundekar Giebel, porte-parole de la Direction de la santé bernoise: «Dès que nous pourrons vacciner l'ensemble de la population, nous commencerons par les vaccinations d'entreprise.» Ne reste plus qu’à recevoir les doses, conclut le «SonntagsBlick».

D'ici à la fin de juillet, 5,25 millions de personnes devraient être entièrement vaccinées en Suisse. Actuellement, on administre plus de 30’000 doses quotidiennement. Mais il en faudrait bien davantage pour atteindre l'objectif de vaccination du Conseil fédéral, soit environ 82’000 doses par jour et, selon des calculs du «SonntagsBlick», on pourrait même arriver à 120’000 vaccinations par jour dans notre pays.