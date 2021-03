Allemagne : Les entreprises qui bafouent les droits humains le paieront

Notre voisin a voté un projet de loi qui n’est pas sans rappeler notre votation sur les multinationales responsables.

Le projet, qui impose un devoir permanent de vigilance aux groupes allemands de plus de 1000 salariés, prévoit des amendes entre «100’000 et 800’000 euros» (de 110’000 francs à 885’000 francs), selon le texte, consulté par l’AFP. Les sanctions pourront même atteindre «2% du chiffre d’affaires annuel» pour les groupes pesant plus de 400 millions d’euros (443 millions de francs).