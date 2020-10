Armement : Les entreprises suisses exportent davantage de matériel de guerre

Les exportations de matériel de guerre par les entreprises helvétiques se sont élevées à 690 millions de francs sur les neuf premiers mois de l’année 2020, soit une augmentation de près de 40% comparé à l’année précédente.

Les premiers destinataires sont le Danemark, l’Indonésie et l’Allemagne, selon les chiffres publiés mardi par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

GSsA et Terre des hommes indignés

Ces chiffres font bondir le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et Terre des hommes: «Le commerce de la mort est florissant», assène le GsSA. Malgré la crise du coronavirus, «le triste record en matière d’exportations d’armes de 2011 pour une valeur de 873 millions de francs pourrait être battu», constate le groupe dans un communiqué.

«Il est inadmissible que (…) la Suisse participe à l’une des plus grandes catastrophes humanitaires au monde et s’enrichisse grâce à celle-ci», écrit le groupe.

Pour le GSsA, ces chiffres démontrent une fois de plus à quel point l’initiative dite «correctrice» est nécessaire. Ce texte veut interdire les exportations d’armes dans les pays en proie à la guerre civile, et ceux qui violent gravement et systématiquement les droits humains.