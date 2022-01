Economie circulaire – Les entreprises suisses gaspillent inutilement des matières premières

La gestion des matières premières joue un rôle décisif dans la lutte contre le changement climatique. La fabrication de nouveaux produits engloutit en effet une quantité énorme de ressources et entraîne des émissions élevées de CO 2 . Mais tant que l’économie mondiale dépend du chiffre d’affaires des marchandises, on produira, achètera, utilisera et éliminera. Dès lors, que faire?