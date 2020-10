Coronavirus : Les entreprises suisses vulnérables face à la deuxième vague

Mieux préparées que lors de la première vague de contaminations au printemps, les entreprises helvétiques restent toutefois menacées par la crise sanitaire, notamment à cause de problèmes de liquidités.

Le secteur des bars et de la restauration est particulièrement menacé par des risques d’insolvabilité, selon Economiesuisse.

Les entreprises suisses ont tiré les leçons de la pandémie et sont mieux préparées à une deuxième vague, mais elles sont nombreuses à demeurer vulnérables au niveau de leurs liquidités et veulent à tout prix éviter toute nouvelle forme de confinement dont les conséquences risquent d’être dramatiques.

Interrogé par AWP, Rudolph Minsch, économiste en chef d’Economiesuisse, estime que la situation actuelle n’est pas comparable à celle de mars, car les entreprises ont mis en place des concepts de protection fonctionnels et sont donc aguerries pour la deuxième vague. Elles savent ce qu’elles peuvent faire pour enrayer la propagation du coronavirus.

Le télétravail est désormais rentré dans les moeurs. De nombreuses sociétés ont adapté leurs processus de manière à ce que leurs employés soient productifs et travaillent en réseau. «L’appel au télétravail est une mesure extrêmement ciblée, car il faut à tout prix éviter un deuxième confinement», avertit Economiesuisse.

Parallèlement il faut absolument que les écoles, en particulier les jardins d’enfants et les écoles primaires restent ouvertes. Le télétravail et l’enseignement en ligne depuis la maison se gênent l’un l’autre et représentent la plupart du temps une difficulté supplémentaire pour les familles.