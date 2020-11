Neuchâtel : Les entreprises touchées par la crise liée au Covid

Dans son bilan conjoncturel, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie révèle qu’un peu plus de 40% des entreprises du canton considèrent le marché actuel comme «mauvais à médiocre».

Les entreprises neuchâteloises subissent de plein fouet les effets de la crise actuelle. La dégradation de la marche des affaires est attendue pour un grand nombre. Un quart des sociétés a été contraint à réduire ses effectifs en 2020 et 17% pensent encore le faire en 2021.

Parmi les 321 entreprises qui ont répondu au sondage, «42% considèrent la marche actuelle des affaires comme «mauvaise à médiocre», contre 23% «bonne à excellente». Pour les six prochains mois, la tendance continue à se dégrader», a indiqué lundi la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). Les perspectives «sont plus sombres» pour l’industrie que pour les services.