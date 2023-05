Economie: Les entreprises vaudoises inquiètes malgré des signaux positifs

La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) a pris le pouls de l’économie dans le canton ce printemps et le diagnostic est plutôt bon. D’après l’enquête conjoncturelle publiée ce lundi, les entreprises vaudoises ont enregistré de solides résultats en 2022, malgré «quelques disparités». De plus, la dynamique sur le marché de l’emploi «s’annonce soutenue et les investissements sont attendus en légère hausse».