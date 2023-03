Les entretiens auprès de la Main Tendue sont restés nombreux en 2022

Le 14 mars, c’est la Journée de l’écoute

La Main Tendue rappelle que le 14 mars, lors de la Journée de l’écoute, «des actualités et des photos sont publiées sur les pages internet régionales du numéro 143 et sur Facebook». Par cette journée, La Main Tendue souhaite «valoriser l’écoute, le dialogue et la capacité à être solidaires les uns envers les autres. Et faire savoir à toutes et à tous: «Nous sommes là pour vous!»», conclut l’organisation.