Le nombre de contrefaçons d’articles de marque mises en sûreté dans le trafic des marchandises de commerce a nettement augmenté: avec 4433 cas, soit une hausse de plus de 50% par rapport à 2019 (2906 cas). Les marchandises découvertes sont principalement des montres, des bijoux, des lunettes, des sacs et des porte-monnaie.

Les raisons de cette augmentation sont non seulement l’attrait accru du commerce en ligne lié à la fermeture des magasins à cause du Covid-19, mais aussi à l’augmentation des contrôles postaux effectués par l’AFD. En raison de l’augmentation du commerce en ligne ainsi que des commandes plus petites et par conséquent plus fréquentes des entreprises, les déclarations en douane ont augmenté significativement pour atteindre les 50 millions, contre 40 millions en 2019.